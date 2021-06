De meeste Nederlandse bedrijven hebben geen extern geld moeten gebruiken om hun rekeningen te kunnen betalen in het coronajaar 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Wel had zo'n 40 procent van de horecabedrijven behoefte aan vreemd vermogen voor betalingsverplichtingen, slechts een kwart slaagde erin om dat aan te trekken.

De resultaten komen uit de zogenaamde Conjunctuurenquête die het CBS in mei hield onder bedrijven met minimaal vijf werknemers. Er werden geen bedrijven uit de financiële sector bevraagd.

In de horecasector was de vraag naar extern geld, via de bank of een investeerder, het grootst. 27 procent van de horecabedrijven slaagde erin om geld aan te trekken om de rekeningen te kunnen betalen en 17 procent kreeg extra geld om te investeren in zijn bedrijf.

Tegelijk had 12 procent van de kroegen en restaurants extra geld nodig om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, maar slaagden ze er nog niet in dat geld aan te trekken.

Vooral geld nodig voor investeringen

In de sport-, cultuur- en recreatiesector deed 24 procent van de bedrijven beroep op vreemd vermogen, in de kledingsector ging het om 29 procent.

Bedrijven hadden het afgelopen jaar vooral geld nodig voor investeringen en minder om hun rekeningen te kunnen betalen, blijkt uit de enquête. 43 procent van de bedrijven die in vastgoed handelen trokken geld van buitenaf aan om te kunnen investeren, in de detailhandel ging dat om 10 procent.

Het CBS benadrukt dat het gaat om leningen bij de bank of geld van investeerders. De steunmaatregelen van de overheid tellen niet als vreemd vermogen.