Meerjarenramingen in de begrotingen van ministeries zijn niet altijd gebaseerd op juiste of actuele veronderstellingen, zo concludeert de Algemene Rekenkamer dinsdag na onderzoek. Hierdoor bestaat het risico dat ministeries te weinig of juist te veel budget reserveren.

De Algemene Rekenkamer beveelt het parlement dinsdag daarom om ministers vaker te bevragen over de onderbouwing van meerjarenramingen. Daarnaast wil de financiële waakhond dat er elk jaar steekproefsgewijs ramingen binnen een begroting onderzocht worden.

Ten slotte zou de minister van Financiën duidelijker moeten omschrijven waar het proces van het opstellen van een meerjarenraming aan moet voldoen. Zo moet worden voorkomen dat er onjuiste of achterhaalde informatie verwerkt wordt.

Ramingen zijn de inschattingen van de verwachte uitgaven voor bepaald bestaand beleid. Deze worden samen met de ontwerpbegrotingen op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd zodat het parlement een beeld heeft van de begrotingsruimte die er voor de daaropvolgende begrotingsjaren is.

Indien de onderbouwing van de meerjarenramingen niet solide is, kan er onduidelijkheid ontstaan over hoeveel geld er voor bepaald beleid nodig is. Dit maakt het voor het parlement bovendien lastig om het budgetrecht uit te oefenen.