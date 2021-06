Luchtvaartmaatschappij KLM kreeg in de vierde ronde van de loonsteun van de overheid ruim 226 miljoen euro overgemaakt. Dat blijkt uit het register dat uitvoeringsinstantie UWV dinsdag heeft gepubliceerd. Daarin worden alle bedrijven die een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel hebben gekregen met naam en toenaam genoemd.

KLM is sinds het uitbreken van de coronacrisis steeds de grootste ontvanger van de tegemoetkoming van de overheid geweest. Het bedrijf is dan ook zwaar geraakt door de gevolgen van de pandemie en heeft geruime tijd niet of nauwelijks vluchten kunnen uitvoeren.

Ondanks de loonsteun van inmiddels meer dan 1 miljard euro heeft KLM ook meer dan vijfduizend banen moeten schrappen.

Wie naar hoge bedragen kijkt, ziet in het register van het UWV dat vooral veel uitzendbureaus en payrollbedrijven miljoenensteun hebben gekregen. Ook kreeg bijvoorbeeld cateraar Albron zo'n 7 miljoen euro.

Verder springen de Eredivisie-clubs in het oog. Ajax ontving in de vierde ronde ruim 4 miljoen euro, PSV ruim 2,5 miljoen euro en Feyenoord dik 1,8 miljoen euro.

De vierde periode voor de NOW-regeling heeft betrekking op de eerste drie maanden van dit jaar. Op dit moment staat de vijfde ronde nog open. Die loopt van april tot en met juni. "Een aanvraag indienen, kan nog tot en met 30 juni", aldus het UWV.