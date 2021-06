20 van de 22 overgebleven filialen van de failliete modeketens Miss Etam en Steps gaan deze maand definitief dicht, bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van het vakblad Retailtrends. De zaken waren na het faillissement in februari heropend om van voorraad af te komen.

De filialen in Roosendaal en Almere blijven langer open: tot 31 juli. Ook deze zaken waren heropend om van hun voorraden af te komen. Miss Etam en Steps werden in februari failliet verklaard na een lange doodsstrijd.

Oorspronkelijk waren de winkels in handen van de Belgische modegroep FNG, maar die ging in augustus vorig jaar failliet. Eigenaar Martijn Rozenboom probeerde eerst het volledige bedrijf over te nemen, maar slaagde daar niet in en kreeg uiteindelijk de Nederlandse winkels.

Volgens Rozenboom hebben de lockdownmaatregelen ertoe geleid dat hij zijn oorspronkelijke plan met de winkels niet kon uitvoeren. Ook kwam zijn bedrijf NXT Fashion niet in aanmerking voor loonsteun (NOW), waardoor de lonen niet meer uitbetaald konden worden. Meer dan driehonderd werknemers verloren door het faillissement hun baan. Voor de genoemde heropening zijn uitzendkrachten ingeschakeld.

Rozenboom wil later dit jaar een nieuwe poging wagen door Miss Etam opnieuw in de markt te zetten. Wanneer en met hoeveel winkels dat is, is nog niet bekend.