De economieën van Curaçao en Sint-Maarten kregen vorig jaar een dreun van respectievelijk 20 en 24 procent krimp te verwerken. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag na een bezoek aan de Caribische landen. Vooral het wegblijven van toeristen zorgde voor veel schade.

Zo steeg de werkloosheid op Curaçao vorig jaar naar 19,1 procent. En dit jaar kwam er weer een schok bij: in het voorjaar was er op het eiland een nieuwe corona-uitbraak, die de toeristen wegjoeg.

Op Sint-Maarten was de krimp dus nog wat groter dan op Curaçao. De werkloosheid is echter lager (16,9 procent). Wel werd de schok enigszins beperkt door steunprojecten van de Wereldbank.

Het IMF stelt dat de toekomst voor beide landen "uitdagend" blijft en is omgeven met "onzekerheid en risico's". Belangrijke uitdagingen zijn het zo snel mogelijk vaccineren van de bevolking, zorgen voor de nodige steunmaatregelen en het beschermen van kwetsbare personen.

De verwachting is dat de economie van Curaçao dit jaar net zo groot blijft als vorig jaar, doordat toeristen dit jaar maar mondjesmaat terugkomen. Op Sint-Maarten zal het dit jaar naar verwachting met een kleine groei van 4 procent al iets beter gaan. Waarschijnlijk zullen toeristen daar wat eerder terugkomen dan op Curaçao. In 2022 zal volgens het IMF wel in beide landen sprake zijn van groei.