Omdat de zogenoemde niet-essentiële winkels de deuren moesten sluiten, hebben in de eerste maanden van dit jaar bijna een miljoen Nederlanders voor het eerst online iets gekocht. Het totale aantal online shoppers kwam daarmee uit op 13,1 miljoen, meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Die ruim dertien miljoen mensen deden 91,6 miljoen aankopen, dat is een toename van 31 procent vergeleken met het eerste kwartaal van het jaar ervoor. Die periode viel grotendeels in de periode voor het coronavirus ook Nederland had bereikt.

"Het beeld dat we zien over het eerste kwartaal is natuurlijk vertekend door de lockdown", zegt directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org. "Maar een deel van de mensen die nu online winkelen hebben ontdekt, zullen dat waarschijnlijk ook in de toekomst blijven doen."

In totaal werd 7,7 miljard euro uitgegeven aan internetaankopen, dat is ruim een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Per persoon werd in de eerste drie maanden van het jaar 584 euro uitgegeven en daarvoor werd zeven keer iets besteld. "Waarmee het gemiddeld bedrag dat per keer werd uitgegeven uitkwam op 83,68 euro", aldus Ten Ham.

Door de noodgedwongen sluiting van de winkels ontdekten niet alleen veel meer mensen online shoppen, maar nam het aantal webwinkels ook fors toe. "Er kwamen ruim 4.600 webshops bij in de eerste maanden van het jaar."

Bovendien werd het winkels vanaf begin februari toegestaan om klanten spullen te laten bestellen en die vervolgens af te halen. "Ook de mogelijkheid van click-and-collect heeft ervoor gezorgd dat veel fysieke winkels een webshop erbij zijn begonnen", zegt Ten Ham. Die omzet telt ook mee in de cijfers van Thuiswinkel.org.

Alles voor in en om het huis is gewild

Volgens de directeur van de brancheorganisatie waren het vooral Nederlandse webwinkels die profiteerden van de lockdown. De omzet van de Nederlandse webshops pluste met 34 procent tot 7 miljard euro en die van de buitenlandse webshops met 10 procent tot 635 miljoen euro.

We gaven ons geld online uit aan de geijkte spullen die sinds het uitbreken van de coronacrisis gewild zijn: dingen voor in en om het huis, zoals meubels en elektronica, en speelgoed. Ook werden veel meer dagelijkse boodschappen via internet besteld en thuisbezorgd. "Het online aandeel op het totaal kwam uit op 9 procent."