Nederland heeft vorig jaar 8,8 miljard euro aan de afzet van vlees verdiend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag op basis van nieuwe cijfers. Ons land was in 2020 tevens opnieuw de grootste exporteur van vlees in de EU. Nederland is vooral groot in de export van rund- en kalfsvlees.

Puur gekeken naar pluimvee eindigt Nederland achter Polen op plek twee, terwijl het op basis van de export van alleen varkensvlees na Spanje, Duitsland en Denemarken goed is voor een vierde plaats. Ook wat het exportgewicht betreft voert Nederland de lijst aan. Vorig jaar werd 3,6 miljard kilo vlees geëxporteerd. Twintig jaar eerder was dat nog 2,4 miljard kilo.

De export van vlees is goed voor 60 procent van de inkomsten, de binnenlandse afzet voor de overige 40 procent. Zo'n 85 procent van de genoemde 8,8 miljard euro betreft in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees. Bij 15 procent die overblijft gaat het om doorvoer of wederuitvoer. Dat laatste betekent dat goederen weliswaar hier zijn ingevoerd, maar in onbewerkte staat ook weer verlaten. In de tussentijd staan ze echter wel op naam. Daardoor is er geen sprake van doorvoer.

Voor de vleesexport zijn veel extra producten nodig, zoals mais en tarwe voor veevoerder. Daarnaast heeft de sector ruwe palmolie uit Indonesië en Maleisië nodig, net als Braziliaanse en Amerikaanse sojabonen. De aanleg van sojaplantages in Brazilië gaat veelal ten koste van tropisch regenwoord. Palmolie uit Indonesië en Maleisië is om dezelfde reden omstreden.