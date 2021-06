De Europese Commissie keurde dinsdag het herstelplan van Duitsland goed. Dat betekent dat het land geld krijgt uit het Europese herstelfonds om de economische gevolgen van de coronapandemie te lijf te gaan. Eerder keurde de Commissie al plannen van zes andere landen goed.

Duitsland krijgt in totaal 28,9 miljard euro uit het EU-fonds. 2,3 miljard daarvan komt in de vorm van een lening, de rest krijgt het land als een gift en dat geld hoeft dus niet terugbetaald te worden.

Om het geld te krijgen, moesten landen een duidelijk plan voorleggen, waar ook inspanningen op klimaatvlak en digitale transitie in te vinden waren. Duitsland zal 42 procent van het budget uitgeven aan maatregelen tegen de klimaatverandering, waaronder een plan om de CO2-uitstoot van zijn industrie te verminderen, en 52 procent gaat naar de digitale economie.

Onder meer de publieke sector en de gezondheidssector zouden meer gedigitaliseerd moeten worden, klinkt het. Ook gaat er 2,5 miljard euro naar de renovatie van gebouwen en nog eens 2,5 miljard euro naar elektrische auto's.

In totaal keert de Europese Commissie 672,5 miljard euro uit aan EU-landen. Eerder werden de plannen van Luxemburg, Oostenrijk, Slovakije, Griekenland, Denemarken en Spanje al goedgekeurd. Nederland diende nog geen herstelplan in en wil daarmee wachten tot er een nieuw kabinet is.