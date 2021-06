Vanaf 1 juli moet op alle online aankopen van buiten de Europese Unie (EU) btw betaald worden. Tot dusver hoefde dat voor bestellingen onder de 22 euro niet. Bovendien rekent PostNL extra kosten voor het innen en afdragen van die btw. Die kosten variëren van 4 euro tot 7 euro per pakje. DHL rekent er niets extra's voor, zo laten de vervoerders desgevraagd aan NU.nl weten.

"Op dat hoesje voor je smartphone uit China hoefde eerst geen btw betaald te worden en nu wel", legt een woordvoerder van het ministerie van Financiën uit. Dat is een gevolg van nieuwe Europese wetgeving rond btw. "Dat moet zorgen voor een gelijk speelveld voor webshops van binnen en buiten de EU."

Nederlanders zijn vooral verzot op spullen uit met name Chinese webwinkels. Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org gaven Nederlanders in 2020 zo'n 2,6 miljard euro uit bij buitenlandse webshops, waarvan 10 procent bij Chinese webwinkels. Om ervoor te zorgen dat juist op goedkope spulletjes btw wordt gerekend, heeft de brancheorganisatie flink gelobbyd.

"Het is dan ook heel goed nieuws voor Nederlandse ondernemers dat het nu zover is", zegt directeur Marlene ten Ham. "De consument zal er minder blij mee zijn, maar de prijzen klopten gewoon niet."

Een bestelling met een waarde van 5 euro, kan nu zomaar het dubbele kosten. De btw bedraagt 21 procent, dat is 1,05 euro erbij. Als het pakje via PostNL wordt bezorgd, komt daar nog minimaal 4 euro afhandelingskosten bij.

Ondanks de extra kosten is het volgens Ten Ham een illusie te denken dat consumenten voordelige webshops uit China voortaan links laten liggen. "Natuurlijk houden we als Nederlanders van goedkope producten. En het blijft ook wel aantrekkelijk om daar te kopen." Maar wel iets minder aantrekkelijk, hoopt Thuiswinkel.org.

Vervoerder stuurt consument een betaalverzoek

Op producten die bij Europese webwinkels worden gekocht hoeft niks extra's afgerekend te worden. Bij spullen van buiten de EU worden nu vaak ook al invoerrechten in rekening gebracht. Soms wordt de btw ook meteen verrekend, dat zal na 1 juli zo blijven. In andere gevallen vordert de vervoerder, zoals PostNL, de btw in en rekent daar op zijn beurt een vergoeding voor.

"Bij aankomst van een pakket weten we aan de hand van een internationaal aangiftesysteem of er al btw betaald is", zegt een woordvoerder van PostNL. "Als dat niet zo is, doen wij de btw-aangifte. De klant krijgt dan van ons een betaalverzoek. Wanneer dan online betaald wordt, kost het 4 euro aan afhandelingskosten. Wanneer de consument ervoor kiest het pakket af te halen en te betalen bij een PostNL-punt is dat 7 euro."

Btw geldt op alles dat na 1 juli land in komt

Dat komt dus boven op de btw en geldt voor alle bestellingen met een waarde van onder de 150 euro. Daarboven gaan de kosten omhoog naar respectievelijk 10 euro en 13 euro. "Voor het zogeheten inklaren van spullen met een waarde van boven de 22 euro, brachten we al kosten in rekening", verduidelijkt de woordvoerder.

Omdat een en ander nu gelijkgetrokken wordt, komt dat voor spullen met een waarde van tussen de 22 euro en 150 euro iets voordeliger uit. Op alle spullen met een waarde van boven de 150 euro moeten dan weer wel invoerrechten worden betaald.

Het afrekenen van de btw op spullen met een waarde van minder dan 22 euro gaat echt op 1 juli in, waarschuwt PostNL nog. "Ook als het voor die datum gekocht is, maar daarna aankomt."