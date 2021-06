Nederlanders hadden vorig jaar een vermogen van gemiddeld 316.965 euro. Daarmee staat ons land op de vijfde plek van de wereldwijde ranglijst, blijkt uit een rapport van de Zwitserse bank Credit Suisse. Alleen in Australië, Zwitserland, Hongkong en Verenigde Staten is het gemiddelde vermogen nog groter.

De 316.965 euro is een fors hoger bedrag dan het gemiddelde vermogen van een jaar eerder, toen de teller in Nederland op ongeveer 279.000 euro bleef steken. De kans is overigens klein dat Nederland op korte termijn verder stijgt op de ranglijst. Nummer vier Australië staat ver voor en het gemiddelde vermogen groeide daar vorig jaar bovendien harder dan in Nederland.

De groei van het vermogen was vorig jaar in Zwitserland het grootst (59.452 euro). Nederland doet het niet slecht met een stijging van 38.691 euro en een vijfde plaats net onder buurland België. Onderaan staat Hongkong. Daar ging 22.207 euro per inwoner verloren.

Tegelijk werd de vermogensongelijkheid groter, omdat een steeds kleinere groep veel meer bezit dan de grotere groep met minder rijkdom. Het gat is echter kleiner dan op de piek in 2016, zegt de bank. "Bovendien zal een aantal factoren zich binnenkort herstellen", klinkt het. "Als bijvoorbeeld de rente stijgt, zullen de huizenprijzen dalen."