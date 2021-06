Het aantal miljonairs in ons land is in 2020 gestegen met 214.000 naar 1,04 miljoen, blijkt uit de jaarlijkse miljonairsranking van de Zwitserse bank Crédit Suisse. Dat komt neer op 7,7 procent van alle Nederlanders. Gemiddelden bouwden Nederlanders het afgelopen jaar bijna 34.000 euro extra vermogen op volgens het rapport.

In de hele wereld kwamen er vijf miljoen extra miljonairs bij tijdens de coronacrisis. 56,1 miljoen mensen hebben nu meer dan 1 miljoen dollar aan vermogen. Belangrijke nuance is wel dat er ook een aantal mensen uit het lijstje is gevallen omdat ze geld zijn kwijtgespeeld het afgelopen jaar. Het wereldwijde vermogen steeg met 7,4 procent.

In Nederland kreeg elke inwoner er volgens het rapport gemiddeld 40.000 dollar (33.664 euro) meer vermogen bij, al lopen de verschillen natuurlijk ver uiteen.

Daarmee staat Nederland op de vijfde plaats qua vermogensaangroei, net onder buurland België. Bovenaan de lijst staat Zwitserland, waar elke inwoner 70.729 dollar rijker werd. Onderaan staat Hongkong. Daar ging 26.419 dollar per inwoner verloren.

Vermogensongelijkheid werd groter, maar staat nog niet op piek

Tegelijk werd de vermogensongelijkheid ook groter, omdat een steeds kleinere groep veel meer bezit dan de grotere groep met minder rijkdom, maar het gat is kleiner dan op de piek in 2016, zegt de bank. "Bovendien zzal een aantal factoren zich binnenkort herstellen", klinkt het. "Als bijvoorbeeld de rente stijgt, zullen de huizenprijzen dalen."

Crédit Suisse kijkt ook vooruit naar de komende jaren en voorspelt dat er tegen 2025 wereldwijd 84 miljoen miljonairs zullen zijn. Dat zijn er bijna 28 miljoen meer dan nu. In ons land zouden er 627.000 bijkomen, naar een totaal van bijna 1,7 miljoen.