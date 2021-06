Het Nibud vreest dat een aantal (vaak kwetsbare) doelgroepen de dupe zullen worden van extra kosten die banken in rekening brengen om contant geld op te nemen. Dat zegt het budgetvoorlichtingsinstituut dinsdag. Zo moeten klanten bij ABN AMRO betalen om meer dan 12.000 euro per jaar op te nemen en brengt ING in sommige pakketten ook geld in rekening voor het veelvuldig opnemen van geld.

Het Nibud wil dat het gebruik van contant geld zoveel mogelijk gratis blijft en dat banken het tempo van hun klanten volgen. Volgens het instituut zijn er nog steeds veel Nederlanders die contant geld gebruiken.

"De Nederlandsche Bank (DNB) stelde in maart 2020 in een onderzoek nog vast dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Dat geldt vooral voor mensen die moeite hebben met abstracties zoals het digitale betalingsverkeer of er beperkt toegang toe hebben", zegt directeur Arjan Vliegenthart.

De organisatie haalt als voorbeeld de groep van 2,5 miljoen laaggeletterden aan. "En er zijn mensen voor wie het op stap gaan met contant geld beschermend werkt omdat ze dan niet meer kunnen uitgeven dan ze bij zich hebben." Ook raadt de budgetvoorlichter nog steeds aan om voor noodgevallen een bedrag van 50 euro contant geld in huis te hebben.

Steeds minder bankfilialen en pinautomaten

Volgens het Nibud zijn er geen goede alternatieven voor mensen die om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van digitaal geld. Mede daarom wil het instituut dat er binnen een straal van 5 kilometer voldoende plekken zijn om geld op te nemen. De organisatie stelt namelijk vast dat er steeds minder bankfilialen en pinautomaten zijn en dat ook niet meer alle winkels de mogelijkheid bieden om geld bij te pinnen bij het afrekenen. Dat zou sommige mensen extra kwetsbaar maken.

Bij ABN AMRO was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar, ING laat weten dat er verschillende pakketten zijn en dat mensen die betalen om geld op te nemen korting krijgen op hun pakket.