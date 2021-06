EssilorLuxottica, de Frans-Italiaanse holding boven onder meer Ray-Ban, heeft een slag geslagen in de vete met Pearle-moeder Grandvision. De rechter in Genève besliste maandagavond laat dat EssilorLuxoticca de geplande overname van Grandvision mag afblazen zonder gevolgen. Grandvision heeft zich namelijk niet aan bepaalde regels gehouden.

Grandvision zou de voorwaarden in de koopovereenkomst hebben geschonden volgens een arbitragehof in Zwitserland. Grandvision en eigenaar HAL, een Nederlandse investeringsmaatschappij, kunnen niet in beroep gaan tegen het vonnis.

EssilorLuxottica en Grandvision liggen al langer met elkaar overhoop. In juli 2019 sloten de twee een deal waarbij de Ray-Ban-maker het moederbedrijf van Pearle zou overnemen voor 5,5 miljard euro. Lang leek alles goed te gaan, maar toen sloeg de coronacrisis toe en moesten de bedrijven maatregelen nemen om overeind te blijven.

EssilorLuxottica verweet GrandVision daarop bepaalde afspraken te hebben geschonden door tijdens de coronacrisis af te wijken van de "normale bedrijfsvoering". Zo heeft GrandVision winkels gesloten en andere bezuinigingen doorgevoerd. De rechter geeft EssilorLuxoticca nu gelijk.

Kans groter dat overname er niet komt

De uitspraak is slecht nieuws voor Grandvision en HAL, want dat maakt de kans groter dat de overname er niet meer komt. Door de coronacrisis is Grandvision namelijk veel minder waard geworden, maar tegelijk is de verkoopprijs door contractuele afspraken wel opgelopen tot 7,3 miljard euro. En als de verkoop voor eind juli niet rond is, vervalt de deal en moet EssilorLuxoticca 400 miljoen euro betalen aan Grandvision. Het is niet duidelijk of die regel nog geldt.

Wat EssilorLuxottica nu gaat doen, wil het bedrijf nog niet zeggen. Volgens een persbericht dat het maandag verspreidde "weegt het zijn opties" en komt het later nog met een mededeling.