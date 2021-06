Nederlanders gaven in april 9,4 procent meer uit dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het is ook de eerste keer sinds februari 2020 dat we weer meer uitgeven.

De coronacrisis heeft duidelijk een rem gezet op onze consumptie-uitgaven. In de eerste twee maanden van 2020 was er nog een lichte stijging van zo'n 1 procent, maar vanaf de maanden daarna gaven we telkens minder uit dan een jaar eerder. In maart van dit jaar krompen onze uitgaven met 0,4 procent.

Maar in april gingen die plots pijlsnel omhoog. We gaven die maand 9,4 procent meer uit dan in april 2020. Dat komt volgens het CBS vooral doordat de consumptie in april vorig jaar op een heel laag niveau lag door de lockdown. Bovendien gingen vanaf eind april de terrassen open en was het vanaf toen ook weer mogelijk om zonder afspraak te winkelen.

We gaven ook meer uit aan gas omdat het dit jaar kouder was dan een jaar geleden. In vergelijking met april 2019 gaven de Nederlanders wel nog steeds 9,2 procent minder uit.

Vooral kleding, schoenen en auto's zijn populair

Naast gas en andere brandstoffen, waar we 19,5 procent meer aan uitgaven, kochten we vooral meer duurzame goederen (17,3 procent). Kleding, schoenen en auto's waren het populairst. Aan diensten zoals telefoonabonnementen, verzekeringen of een bezoek aan de kapper gaven we 6,7 procent meer uit en we kochten 3,4 procent meer voedings- en genotmiddelen.

Ook het vertrouwen van consumenten gaat steeds meer omhoog, meldt het statistiekbureau. We zijn nog altijd negatief over het economische klimaat in de komende twaalf maanden, maar minder dan de afgelopen maanden. De index ging van -9 punten in mei naar -3 punten in juni. Dat is boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). De koopbereidheid kwam vorige maand uit op 3 punten en ligt daarmee voor het eerst hoger dan vlak voor de coronacrisis.