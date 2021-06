Meer dan 100.000 Europeanen in het Verenigd Koninkrijk dreigen volgende maand hun toegang tot gezondheidszorg en andere diensten te verliezen omdat ze nog geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Ze hebben nog negen dagen de tijd om een aanvraag in te dienen.

Die verblijfsvergunning hebben ze nodig om in het VK te wonen, werken, een pensioen op te bouwen en gebruik te maken van andere publieke diensten.

Europeanen die al voor 2021 in het VK woonden, moeten voor juli een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Voor wie dat heeft gedaan, verandert er na volgende week niets. Maar de mensen die nog geen (pre-)settled status hebben aangevraagd, kunnen flink in de problemen belanden, schrijven Britse media maandag op basis van gelekte cijfers.

Van de 820.000 Europeanen die in het VK wonen, moeten nog 130.000 mensen hun aanvraag indienen. Als ze dat niet doen, kunnen ze vanaf volgende maand geen huis meer huren, niet meer werken en niet meer gebruikmaken van de sociale diensten in het VK. Werkgevers of huurbazen die toch in zee gaan met mensen zonder verblijfsvergunning kunnen daar hoge boetes voor krijgen.

Het lijkt erop dat vooral kwetsbare mensen de vergunning nog niet hebben aangevraagd. Zo'n 90.000 mensen die nog een aanvraag moeten indienen, zijn afhankelijk van een uitkering.

Europeanen hoeven zich overigens zich geen zorgen te maken over de lange wachtrijen voor het aanvragen van de verblijfsvergunning. "De rechten van iedereen die voor 30 juni een aanvraag heeft ingediend, worden beschermd tot er een definitief besluit over de aanvraag wordt genomen", aldus een woordvoerder.