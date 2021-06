De huizenprijzen in ons land stegen in mei met 12,9 procent. Dat is de sterkste stijging sinds april 2001, melden het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Kadaster dinsdag. De afgelopen maanden stegen de huizenprijzen steeds forser.

Dat de coronacrisis niet tot de verwachte crash in de huizenprijzen heeft geleid, maar net het omgekeerde heeft veroorzaakt, is de afgelopen maanden al duidelijk geworden. Sinds het begin van de coronacrisis worden koophuizen in Nederland alleen maar duurder.

Experts verklaren dat door de vele economische steunmaatregelen en het feit dat alle winkels en horecazaken zowat een jaar lang gesloten waren. Bovendien mochten we ook niet op reis gaan. Daardoor hebben we al een jaar lang geld over en een deel daarvan geven mensen uit aan een nieuw huis.

En dat is te zien aan de prijzen. Elke maand worden er nieuwe records gebroken. Waar in januari van dit jaar de prijzen nog 9 procent hoger gingen dan een jaar eerder, zitten we in mei al aan bijna 13 procent. Vergeleken met het dieptepunt in 2013 was een huis in mei 66,8 procent duurder.

Huizenprijzen stijgen elke maand harder

Er wisselden in mei wel minder woningen van eigenaar. Er waren afgelopen maand 16.126 transacties met bestaande koopwoningen, 12 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar wisselden er 101.707 woningen van eigenaar, 14,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.