De aanpassingen aan de zogeheten box 3-heffing (belasting op vermogen) bij de inkomstenbelasting zijn weer een stapje dichterbij. Daarbij zou er in de toekomst meer gekeken moeten worden naar het daadwerkelijke rendement op eigen vermogen in plaats van een vaste veronderstelde verdeling tussen spaargeld en beleggingen.

Zowel de Tweede Kamer als het demissionaire kabinet wil de regeling aanpassen om zo kleine spaarders te ontzien. De box 3-heffing is een belasting over het inkomen uit vermogen. Sinds dit jaar is de drempel voor het heffingsvrije vermogen verhoogd naar 50.000 euro en 100.000 euro bij een fiscaal partnerschap.

De huidige regeling gaat uit van een vaste verdeling tussen spaargeld en geld dat belegd wordt, waarmee dus geld wordt verdiend. Maar veel betrokkenen vinden het logischer om belasting te heffen over het rendement dat daadwerkelijk wordt verdiend.

Tot nu toe was er te weinig informatie beschikbaar om zo'n stelsel in te voeren. Om die reden werd onderzoek gedaan om te kijken welke data dan nodig waren.

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schrijft nu aan de Tweede Kamer dat er voldoende mogelijkheden zijn om de data te verzamelen die nodig zijn voor een ander stelsel. Daarmee is het aan een volgend kabinet om dat stelsel verder uit te werken.