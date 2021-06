Houten speelgoedtreintjes voldoen in veel gevallen niet aan de wettelijke eisen, meldt inspectiedienst NVWA maandag na een veiligheidsonderzoek. Van de 21 onderzochte treinen voldeden er slechts 7 aan alle gestelde eisen. Bij vijf artikelen was zelfs sprake van ernstige tekortkomingen, zoals kleine onderdelen die kunnen loslaten en magneten die bij het inslikken kunnen zorgen voor ernstig letsel.

NVWA heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar houten speelgoedtreintjes van 21 verschillende fabrikanten. Daarbij keek de toezichthouder onder andere naar de kans dat kinderen zich verslikken in bepaalde onderdelen of het risico dat een kind verstrikt raakt in koordjes.

Ook zag de NVWA dat op de verpakking van veertien producten stond dat die niet geschikt zijn voor kinderen tot drie jaar, terwijl ze wel degelijk ook voor die doelgroep bedoeld zijn. Het vermoeden bestaat dat fabrikanten dit doen zodat hun speelgoed dan aan minder strenge eisen hoeft te voldoen.

De onderzochte producenten hebben vorig jaar al van de NVWA gehoord dat ze hun afnemers en klanten moeten laten weten dat hun producten niet voldoen aan de eisen. Ook heeft de dienst een lijst van de onderzochte treintjes gepubliceerd.