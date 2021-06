De Europese Commissie keurt later op maandag een pakket sancties tegen Belarus goed, omdat dat land in mei een kritische journalist uit een vliegtuig haalde en gevangennam. Dat zegt Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU. De sancties zijn naar alle waarschijnlijkheid gericht op de kaliumsector, een belangrijke industrie voor het land.

De EU onderhandelt al sinds president Alexander Lukashenko de verkiezingen in augustus vorig jaar won over maatregelen tegen het land. Die verkiezingen zijn volgens Brussel niet democratisch verlopen.

Maar nu het land een paar weken geleden ook een kritische journalist in de boeien sloeg nadat de autoriteiten het vliegtuig waarin hij zat een noodlanding hadden laten maken, wil de EU haar plannen versneld uitvoeren. "We keuren vandaag een breed pakket aan nieuwe sancties goed", zei Borrell maandag.

Er zullen volgens Borrell bankrekeningen worden geblokkeerd en reisverboden worden uitgevaardigd. De maatregelen hebben betrekking op 86 personen en organisaties in het Oost-Europese land. Eerder verbood de EU Belarussische vliegtuigmaatschappijen al over Europese landen te vliegen of hun luchthavens te gebruiken.

'Lukashenko in zijn portemonnee raken'

Eerder lieten Europese buitenlandministers al blijken dat ze Lukashenko "in zijn portemonnee willen raken" en dat ze de belangrijkste economische sectoren in het land willen raken. Het gaat daarbij voornamelijk over de kaliumsector.

Kalium is een metaal dat vooral wordt gebruikt in kunstmest. De productie van kalium is in Belarus volledig in handen van de staat en levert samen met aardolie de grootste bijdrage aan de Belarussische schatkist.

Voordat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maandag samenkomen om te praten over de maatregelen hebben ze een ontbijt met Svetlana Tikhanovskaya, de belangrijkste oppositiekandidaat in de Belarussische verkiezingen vorig jaar. Zij beschuldigde het regime van fraude bij de verkiezingen en vluchtte daarna naar buurland Litouwen.