Albert Heijn verdubbelt de capaciteit voor het bezorgen van boodschappen aan huis in België van 400.000 tot 800.000 huishoudens. Ook is het aantal winkels bij de zuiderburen verder opgevoerd, meldt het supermarktconcern maandag. De teller staat nu op 63.

Tien jaar geleden zette AH met de opening van winkels de eerste stappen in België, nog voordat moederbedrijf Ahold fuseerde met het Belgische Delhaize. Het aantal winkels moet over niet al te lange tijd op honderd staan.

Eind juli vorig jaar begon AH ook met het bezorgen van boodschappen aan huis in België. In eerste instantie bezorgde de keten alleen in de regio Antwerpen. Toen was de capaciteit zo'n 85.000 huishoudens. Een jaar later wordt dat zo goed als vertienvoudigd. Later dit jaar wordt ook een Albert Heijn XL uit de grond gestampt in Mechelen.

De boodschappenbezorging in België loopt via het zogenoemde Home Shopping Center, een soort distributiecentrum van AH in Eindhoven. Vandaar gaat het via hubs in Turnhout en Boom naar de Belgische klanten.

Ook Jumbo heeft een aantal winkels in België.