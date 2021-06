De gemeenteraad van Rijswijk heeft ermee ingestemd om als eerste Nederlandse gemeente zelf huurwoningen te bouwen voor mensen met een middeninkomen. Volgens een eerder ingediend voorstel zal de huur voor deze honderd woningen tussen de 825 en 975 euro per maand bedragen. Dat vertelden wethouders Johanna Besteman (Wonen) en Jeffrey Keus (Financiën) in een afgelopen weekend verschenen interview met het AD.

Het project van Rijswijk is uniek. Tot nu toe besteedden gemeenten de bouw en uitbating van woningen uit aan commerciële partijen. Maar de prijzen worden alsmaar hoger en vooral in het middensegment wordt het steeds moeilijker om een betaalbare huurwoning te vinden. Daarom neemt Rijswijk het heft nu in eigen handen.

Om het plan te kunnen uitvoeren, richt de gemeente het zogenoemde Woonfonds op, waar zo'n 30 miljoen euro naartoe gaat. 3 miljoen daarvan neemt de gemeente voor haar rekening, de rest komt van andere partijen en leningen bij banken.

"Het idee is simpel", legt Besteman uit. "De gemeente verkoopt grond aan ontwikkelaars. Die bouwen daar honderd woningen op en achteraf koopt het Woonfonds die woningen terug. De hoogte van de huur en de betaalbaarheid van de woningen op lange termijn worden vastgelegd in de voorwaarden van het fonds."

'Voorbeeld voor de rest van Nederland'

De woningen worden voor tien tot vijftien jaar verhuurd. Een appartement zal tussen 825 en 875 euro per maand kosten, de huur voor een eengezinswoning komt uit op zo'n 975 euro, blijkt uit het voorstel van Besteman en Keus. Het geld uit die huur vloeit terug naar het Woonfonds en wordt uitgekeerd aan alle participanten.

Woningmarktexperts zijn enthousiast over het idee. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer (TU Delft) vindt het project een voorbeeld voor de rest van Nederland. "Het gaat op veel plekken heel moeizaam om in dat segment betaalbare woningen te bouwen en de markt lijkt daar niet toe in staat. Gemeenten kunnen dat wel, omdat ze zich goedkoper kunnen financieren", zegt hij tegen NU.nl.

Dat er toch wordt samengewerkt met ontwikkelaars en beleggers, die een rendement op hun investering willen, lijkt voor Boelhouwer geen probleem. "Alles gaat om de voorwaarden die je afspreekt. Een gemeente kan niet volledig zelf woningen bouwen. Deze samenwerking zal leiden tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit van veel woningen."