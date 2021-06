Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse start-up Canoo vanaf het vierde kwartaal van 2022 elektrische auto's wil laten bouwen bij VDL Nedcar in het Limburgse Born. Wat is Canoo voor een bedrijf en welke modellen kunnen we tegemoetzien?

"Positief nieuws", zo noemden vakbonden CNV en FNV de overeenkomst met Canoo. De provincie Limburg sprak van een "belangrijke stap richting de toekomst". Die toekomst zag er eind 2020 ineens een stuk minder rooskleurig uit, toen de BMW Group bekendmaakte eind 2023 te stoppen met de autoproductie bij VDL Nedcar.

De BMW Group laat er op dit moment niet alleen de BMW X1 bouwen, maar ook de MINI Countryman en de MINI Cabrio. Daar komt vanaf het vierde kwartaal van 2022 de productie van de Canoo Lifestyle Vehicle bij, een bijzonder vormgegeven elektrische ruimtewagen.

De Lifestyle Vehicle heeft een bijzondere vormgeving.

Drie modellen gepland

Canoo is een start-up uit Los Angeles met ruim vierhonderd medewerkers. Het bedrijf werd in 2017 als Evelozcity opgericht. Canoo heeft een schaalbaar elektrisch platform ontwikkeld waarop tal van carrosserieën denkbaar zijn. In de bodem is plaats voor een accupakket van maximaal 80 kWh.

Dat het een serieuze onderneming is bleek wel in februari 2020, toen de Hyundai Motor Group, het moederbedrijf van Hyundai en Kia, een overeenkomst met Canoo sloot voor het gebruik van diens platform. In de toekomst moeten we deze technische basis ook in modellen van Hyundai en Kia aantreffen.

Vooralsnog zijn bij Canoo zelf een elektrische ruimtewagen, een bestelauto en een pick-uptruck gepland. De modellen moeten ook in die volgorde op de markt komen. Canoo werkt ondertussen ook aan een vierde model.

De pick-uptruck moet het derde model van Canoo worden.

Productiedoel van 15.000 exemplaren per jaar

De ruimtewagen, die Canoo zelf de Lifestyle Vehicle noemt, is zoals gezegd het eerste model dat van de band moet komen. Het merk mikt in de Verenigde Staten op een basisprijs van 34.750 dollar (zo'n 28.900 euro). Daarvoor krijg je een rijbereik van zo'n 400 kilometer en een vermogen van maximaal 350 pk.

De elektrische bestelwagen wordt in tal van uitvoeringen leverbaar. Je komt er minimaal 150 en maximaal 370 kilometer ver mee, schat Canoo. Het bedrijf vraagt in de Verenigde Staten 33.000 dollar (zo'n 27.800 euro) voor de bestelbus. De pick-uptruck moet begin 2023 leverbaar zijn. Het model krijgt meer dan 500 pk en een actieradius van zo'n 320 kilometer.

Bij VDL Nedcar zullen in 2022 zo'n duizend exemplaren van de Lifestyle Vehicle in elkaar gezet worden. Het doel voor 2023, het eerste volledige productiejaar, is om vijftienduizend stuks te bouwen. Of het model ook naar Nederland komt, is niet zeker. Wel geeft Canoo aan dat de Lifestyle Vehicle uit Born voor zowel de Amerikaanse als de Europese markt is bedoeld.

'Aanzuigende werking'

Of de overeenkomst met Canoo alleen maar goed nieuws betekent, valt nog te bezien. Zo zijn er voor de productie van de Lifestyle Vehicle volgend jaar elfhonderd mensen nodig. Momenteel werken er ongeveer 4.500 mensen bij VDL Nedcar. Vakbond CNV hoopt voor het einde van 2022 duidelijkheid te hebben over de werkgelegenheid.

Volgens de VDL Groep, het moederbedrijf van VDL Nedcar, heeft Canoo "de intentie" om zijn voertuigen tot 2028 in Limburg te laten bouwen. Canoo zelf rept daarover met geen woord. Wel is het ondertussen bezig met de bouw van een eigen fabriek in de Amerikaanse staat Oklahoma, die in 2023 gereed moet zijn.

De start-up zegt dat de productie bij VDL Nedcar een parallel traject is, dat ervoor moet zorgen dat er vanaf het vierde kwartaal van volgend jaar begonnen kan worden met de productie en uitlevering van modellen.

Bij VDL Nedcar overheerst desondanks het positieve gevoel. "Deze samenwerking biedt perspectief en vormt de eerste stap naar een nieuwe toekomst voor VDL Nedcar. Een toekomst waarbij we voor meerdere merken tegelijkertijd verschillende auto's bouwen", zegt directeur John van Soerland.

Het bedrijf laat weten dat er daarover op dit moment "gesprekken met geïnteresseerde partijen" lopen. Vakbond FNV hoopt ook dat de deal met Canoo "een aantrekkende werking heeft op andere merken".

