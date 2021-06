Eén op de negen huishoudens in Nederland heeft in week 23, waarin het EK voetbal begon, een Oranjegerelateerd product gekocht. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van marktonderzoeker GfK. De Oranjetompoucen van supermarktketen Albert Heijn gingen het hardst over de toonbank.

Uit de cijfers van GfK blijkt dat het EK voetbal de interesse in de Oranjeproducten heeft vergroot. Waar in week 20 slechts 4 procent van de Nederlandse huishoudens een product uit het zogeheten Oranjemandje van de marktonderzoeker kocht, klom dat in week 23 naar ruim 11 procent. Daarmee ligt het percentage hoger dan op bijvoorbeeld Koningsdag.

De Oranjetompoucen van de Albert Heijn waren de meest verkochte producten uit het Oranjemandje van GfK, waar allerlei producten in zitten die aan Oranje zijn verbonden. Na de tompoucen werden de Mona Hup Holland Hup-pudding en Pom-Bär Goal-chips het best verkocht.

Deze producten vinden vooral gretig aftrek in Noord-Brabant, waar de Oranjespullen in 13,3 procent van de huishoudens terechtkomt. In Noord-Holland, Flevoland en Groningen leeft de Oranjekoorts het minst: daar heeft minder dan een op de tien huishoudens zo'n product gekocht in week 23. In diezelfde week versloeg het Nederlands elftal Oekraïne met 3-2. Die overwinning werd donderdag opgevolgd door een 2-0 zege op Oostenrijk. Maandag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd van het EK tegen Noord-Macedonië.