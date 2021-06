De branchevereniging voor reisorganisaties ANVR en die voor de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zijn erg blij met de vrijdagavond aangekondigde versoepelingen. De coronapersconferentie klonk ANVR "als muziek in de oren" en KHN spreekt van de "beste persconferentie van het afgelopen jaar".

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat mensen die deze zomer nog niet volledig gevaccineerd zijn maar wel op vakantie willen, zich in juli en augustus gratis kunnen laten testen. De reissector kijkt door deze aankondiging met "beduidend meer vertrouwen naar komende zomer", laat de ANVR weten.

Over de horeca werd gezegd dat locaties hun volledige capaciteit weer mogen benutten, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. In een restaurant moeten de tafels en stoelen dus ver genoeg uit elkaar staan. Ook de discotheken en nachtclubs mogen weer open. Omdat het daar niet mogelijk is om afstand te houden, moeten bezoekers wel een negatieve testuitslag of een corona- of herstelbewijs laten zien.

Directeur Dirk Beljaarts van KHN zegt "hartstikke blij" te zijn met de aankondiging. "Dit betekent dat de situatie weer bijna helemaal normaal is. Ondernemers kunnen weer omzet gaan draaien en schulden afbetalen."

Crisis voor ondernemers nog niet voorbij

Hij tekent ook aan dat de crisis voor veel ondernemers nog lang niet voorbij is. "Het zal nog jaren duren totdat ondernemers hun schulden hebben afbetaald. We gaan een hele zware herstelperiode tegemoet en daar moeten ze bij geholpen worden."

Ook de ANVR tekent aan dat ondernemers in de reisbranche hulp nodig hebben. "Het vertrouwen dat de wereld uit de pandemie kruipt is groot, maar veel van onze ondernemers, zelfstandig of keten, klein of groot, redden het alsnog niet als al in de komende maanden de steun wordt afgebouwd", zegt voorzitter Frank Oostdam.