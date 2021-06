James Gorman, de CEO van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley, zei eerder deze week in een gesprek met investeerders dat hij zijn werknemers vanaf september liefst allemaal op kantoor wil zien. "Als je naar het restaurant kan gaan, kan je ook naar kantoor komen", zei hij. Bovendien zal hij mensen die toch thuis blijven niet meer hetzelfde loon betalen.

Gorman vindt dat iemand die de hele dag in bijvoorbeeld Colorado zit niet evenveel kan betaald worden als iemand die naar New York komt. "Als je een loon wil aan New York-standaarden, moet je ook hier komen werken", klonk het.

Hij verwacht dan ook dat tegen september ongeveer al het personeel van de bank zal gevaccineerd zijn. Volgens hem heeft nu al 90 procent van de werknemers ten minste één prik gekregen en hij verwacht dat dat over drie maanden 99 procent zal zijn. De bank werkt nog een beleid uit voor mensen die zich niet willen laten vaccineren om welke reden dan ook.

De CEO nuanceerde wel meteen dat zijn kantoorbeleid niet "dictatoriaal" zal zijn. Hij begrijpt dat ouders soms ook thuis moeten zijn als hun kinderen niet naar school of de opvang kunnen.

Hij benadrukte ook dat hij vooral over zijn Amerikaanse personeelsleden sprak. De 10.000 mensen die in India werken, moeten nog niet meteen naar kantoor, gezien de besmettingscijfers in dat land nog erg hoog zijn.