Nederlandse gemeenten gaan niet staken als ze geen extra geld krijgen vanuit het Rijk. Eerder schreven verschillende media, waaronder NU.nl, dat een aantal gemeenten de werkzaamheden in de herfst dreigt neer te leggen zonder dat geld, maar dat blijkt onjuist.

Gemeenten zijn al jaren boos dat het decentraliseren van taken niet gepaard gaat met grotere budgetten. Daarom diende het actiecomité Raden in Verzet bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin ze oproepen om, als gemeenten niet structureel extra geld toegezegd krijgen voor onder meer de jeugdzorg, in actie te komen. Die motie is aangenomen.

Wat de actie dan inhoudt, is nog niet besloten, maar het draait in ieder geval niet uit op een staking, staat in de motie. Pas in juni 2022 wordt er mogelijk een besluit genomen over de te voeren actie. In het ergste geval besluiten de gemeenten dan om geen nieuwe taken uit te voeren. Alle bestaande taken blijven gemeenten dan dus wel uitvoeren.