Op donderdag 1 juli leggen medewerkers in de kinderopvang voor het eerst in twintig jaar het werk neer. De stakingen beginnen op die dag in Noord-Holland en het zuidelijke deel van Flevoland. Op 6 en 8 juli volgen de kinderopvangcentra in Friesland, Groningen, Drenthe, de rest van Flevoland, en op 13 juli wordt er in Midden-Nederland gestaakt. De overige regio's volgen daarna.

Hoe groot de stakingen zullen zijn, durft FNV nog niet te zeggen. Medewerkers in de kinderopvang kunnen zich vanaf vrijdag bij de vakbond inschrijven voor de staking. Pas in de loop van volgende week wordt duidelijk hoeveel medewerkers er meedoen.

Voor ouders met cruciale beroepen regelt FNV noodopvang, zodat zij wel gewoon hun werk kunnen doen. Welke beroepen daaronder vallen, is nog niet helemaal duidelijk.

Een woordvoerder van FNV zegt dat ze snapt dat de staking vervelend kan zijn voor ouders. "Maar de werkdruk in de sector is nu gewoon te hoog. Zonder stakingen gaat dat uiteindelijk ten koste van de kinderen. We hopen dat ouders dat begrijpen."