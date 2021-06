Racefietsen zijn door de coronapandemie inmiddels al een jaar in trek. Waar er voor het begin van de pandemie nog een grote voorraad was, is die nu helemaal verdampt. Fietsenhandelaren krijgen er minder binnen dan dat er gevraagd worden. Dat levert lange wachttijden op die kunnen oplopen tot bijna een half jaar.

De populariteit van de racefiets is te verklaren door de gevolgen van de coronapandemie, legt een woordvoerder van de RAI Vereniging uit. Zo konden mensen niet meer naar de voetbal- of tennisvereniging, werden sportscholen gesloten én waren we vaker thuis, waardoor mensen naar buiten werden geduwd om een beetje fit te blijven. En kwamen zo dus uit bij de racefiets. "Die zijn nu hot", aldus zegsman.

De RAI Vereniging, die de belangen behartigt van fabrikanten en importeurs, ziet dat de interesse in de vederlichte tweewielers is toegenomen in het afgelopen anderhalf jaar. "Fietsenhandelaren hadden flinke voorraden opgebouwd voor het begin van de coronacrisis, maar die voorraden waren zo weg toen de pandemie begon", aldus de woordvoerder.

"De vraag is groter dan het aanbod", vat Jelle Meijer de markt samen. Meijer is mede-eigenaar van een van Nederlands grootste fietsenverkopers: 12GO Biking. "Voordat de pandemie begon kon een racefiets vaak op dezelfde dag geleverd worden vanuit eigen voorraad", aldus Meijer. "Die wachttijd liep al snel op toen de pandemie begon. Nu kan de wachttijd voor een racefiets oplopen tot vijf maanden", aldus Meijer.

Wachttijd het langst voor fiets met alle toeters en bellen

De wachttijden zijn het langst voor mensen die een racefiets willen met alle toeters en bellen eraan: de juiste hoogte, de gewenste kleur en juiste afwerking. "De vraag is groter dan het aantal fietsen dat we binnenkrijgen. En fietsen zijn er in veel maten, kleuren en uitvoeringen, dus zelfs als er een volle vrachtwagen gelost is, is het niet zo dat ieder model weer op voorraad is. aldus Meijer, die zijn winkel de afgelopen jaren flink zag groeien door de grote fietsenhonger van Nederland.

De RAI Vereniging hoort van leden dat er inmiddels ook al veel orders staan voor modellen die volgend jaar uitkomen. Een lange wachttijd weerhoudt ze niet van het aanschaffen daarvan. "Het is zo'n nicheproduct dat het mensen niet uitmaakt of ze maanden moeten wachten", zegt de RAI-woordvoerder.

Dat betekent overigens niet dat een racefiets helemaal niet meer te krijgen is. Mensen die op de bonnefooi naar een fietsenhandelaar lopen en geen ellenlange wensenlijst hebben, kunnen zomaar een nieuwe racefiets te pakken krijgen. "Maar mensen kunnen vaak niet hun eerste keuze krijgen", vertelt Meijer. Over wat racefietsaanbidders wel kunnen doen om zo snel mogelijk in een nieuw, perfect passend zadel te zitten reageert de mede-eigenaar van 12GO Biking kort: "zo snel mogelijk reserveren".