Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn in Hongarije keren zich tegen een nieuwe antihomowet die wordt ingevoerd in het land. Onder meer ING, Unilever en voetbalbond KNVB zijn er fel op tegen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Maar ze moeten ook de daad bij het woord voegen, vindt homobelangenorganisatie COC, bijvoorbeeld met een statement van het Nederlands elftal, dat volgende week in Hongarije speelt.

In de nieuwe regels, die eerder deze week zijn goedgekeurd door het Hongaarse parlement, staat dat materiaal "dat afwijking van genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot" niet mag worden getoond. Dit betekent onder meer dat in het onderwijs niet over homoseksualiteit mag worden gepraat. Daarnaast mogen sommige boeken niet meer worden uitgegeven en mogen tv-zenders films waarin homoseksualiteit een rol speelt, uitsluitend laat op de avond uitzenden.

Verschillende Nederlandse bedrijven die actief zijn in Hongarije zien niets in de nieuwe wet. Zo zegt ING, dat een kantoor in Boedapest heeft en sponsor is van Pride Amsterdam, dat het elke vorm van discriminatie verwerpt. Ook Unilever is kritisch op de Hongaarse plannen. Het bedrijf wijst naar zijn ijsmerk Ben & Jerry's, dat al jarenlang openlijk voorstander is van gelijke rechten voor de lhbti-gemeenschap.

Google, dat ook sponsor is van Pride Amsterdam, heeft eveneens geen goed woord over voor de nieuwe regels. Niet alleen omdat het mensen discrimineert, maar ook omdat het schadelijk is voor de economie en het bedrijfsleven. Daarom is Google samen met andere organisaties een initiatief gestart waarin bedrijven worden opgeroepen zich ook uit te spreken tegen de discriminerende maatregelen.

Voetbalbond KNVB - Oranje speelt zondag 27 juni een wedstrijd in Hongarije - en het Hongaarse muziekfestival Sziget, waar elk jaar duizenden Nederlanders naar toe gaan, spreken zich ook uit tegen de wet en vóór inclusiviteit.

Belangrijk om poot stijf te houden

COC is verheugd dat de organisaties een standpunt innemen tegen de nieuwe wet. "Maar het is belangrijk om de daad bij het woord te voegen en de poot stijf te houden", meldt een woordvoerder. En daarin zouden ze nog een stap kunnen zetten, vindt de belangenvereniging.

Zo geeft Sziget wel aan zich nog te beraden op verdere acties, maar maakt de KNVB geen melding van een statement rondom de wedstrijd die het Nederlands elftal volgende week speelt in Boedapest. "Het zou mooi zijn als Oranje zich, ook daar, duidelijk uitspreekt tegen de wet, bijvoorbeeld als spelers met regenboogbandjes om de arm voetballen. Ook zorgt de bond voor een fanzone in Boedapest. Daar zou je een regenboogvlag kunnen plaatsen."

Ook van de anderen hoopt COC dat ze de daad bij het woord voegen. COC wijst daarbij onder meer naar Unilever, dat zich weliswaar uitspreekt tegen de wet, maar ook zegt van plan te zijn zich aan de wet te houden. "We zullen de nieuwe wetgeving in Hongarije bekijken en ervoor zorgen dat onze marketingactiviteiten aan de nieuwe regelgeving voldoen", aldus het levensmiddelenconcern.

COC noemt die reactie "opmerkelijk". "We horen van de homobeweging in Hongarije dat er een bedrijf is dat boetes heeft gekregen voor het overtreden van antihomoregels, maar die boetes aanvecht bij de rechter en ondertussen zijn beleid niet aanpast. Dat zouden we ook graag zien van Nederlandse bedrijven."