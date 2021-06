Albert Heijn moet mogelijk alsnog miljoenen overmaken naar ondernemers die via een franchisecontract winkels van de supermarktketen exploiteren. De franchiseondernemers voelen zich door moederbedrijf Ahold Delhaize benadeeld op het gebied van prijzen, bonussen en kosten. In de slepende kwestie oordeelde de Hoge Raad vrijdag dat de zaak opnieuw moet worden behandeld. Albert Heijn legde vanwege de kwestie in 2014 al 17 miljoen euro opzij.

De franchisenemers beweren miljoenen euro's te zijn misgelopen, terwijl Albert Heijn zich zou verschuilen achter vage begrippen in contracten. De supermarktketen moet nu opnieuw tekst en uitleg geven over de werking van het franchisecontract en de financiële afrekening tussen Albert Heijn en het merendeel van zijn franchisenemers over 2008 en de jaren daarna.

Boven op de onjuiste maatstaf bij de beoordeling moet ook een aantal boekhoudkundige begrippen beter worden uitgelegd. Begrippen als 'belastprijs', 'onverdeelde marge' en 'Action Discount Resultaat', waar in de contracten over wordt gesproken, bieden te veel ruimte voor interpretatie.

De ruim 240 ondernemers tekenden eerder bezwaar aan tegen de uitleg van Albert Heijn over het franchisecontract. Het gerechtshof van Amsterdam had het merendeel van die vorderingen van franchisenemers afgewezen. De Hoge Raad is het daar dus niet mee eens.

Albert Heijn zegt het jammer te vinden deze zaak nog niet te kunnen afsluiten. "We gaan het arrest bestuderen en bekijken wat de vervolgstappen zijn", zo klinkt het. De supermarkt benadrukt dat de circa 190 franchisenemers belangrijk voor Albert Heijn zijn. Zij runnen in totaal 267 winkels. De grootste supermarktketen van Nederland heeft in totaal zo'n duizend vestigingen.