Een grote groep Nederlandse gemeenten dreigt de werkzaamheden in de herfst neer te leggen als er niet snel extra geld komt vanuit het Rijk. Dat schrijft NRC op basis van stukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten zijn al jaren boos dat het decentraliseren van taken niet gepaard gaat met grotere budgetten.

Nederlandse gemeenten krijgen jaarlijks in totaal 30 miljard euro overgemaakt van het Rijk. Daarvan wordt onder meer thuiszorg voor gehandicapten, de jeugdzorg en begeleiding van werklozen betaald. Voor de jeugdzorg alleen al zou er volgens de VNG jaarlijks een tekort in de begroting zijn van 1,9 miljard euro.

Die gaten in de begroting willen de gemeenten dus dichten door meer geld te krijgen van de Rijksoverheid. Deze oproep is niet nieuw, maar klinkt al sinds het begin van de decentralisatiegolf. De oproep tot een staking is echter wel nieuw. Volgens de VNG is de maat vol en willen de gemeenten door middel van een potentiële staking alsnog een grotere afdracht forceren.

Gebeurt dit niet, dan zullen de gemeenten "overgaan op het 'teruggeven', niet uitvoeren en niet meer aanpakken van nieuwe taken", zo valt de lezen in de motie. Oftewel: de gemeenten zullen niet alleen hun werkzaamheden stilleggen, ook zullen ze nieuwe taken, zoals de opkomende Omgevingswet, links laten liggen.

Eerder deze maand besloot het Rijk de gemeenten volgend jaar eenmalig 1,3 miljard euro extra te geven, nadat een arbitragecommissie had geoordeeld dat er 1,9 miljard euro extra nodig was om de jeugdzorg in 2022 goed te kunnen uitvoeren. Gemeenten waren hier niet blij mee, omdat het slechts om een eenmalig bedrag ging en niet structureel was.