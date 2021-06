De Britse export van voedsel en drank naar de Europese Unie (EU) is in het eerste kwartaal na afronding van de Brexit met 47 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Britse brancheorganisatie Food and Drink Federation (FDF), waar onder meer The Guardian over schrijft. Met name Engelse cheddarkaas en Schotse whisky's gingen veel minder vaak de grens over.

De brancheorganisatie noemt drie oorzaken van het verlies aan export: nieuwe handelsbarrières door het vertrek van de Britten uit de EU, de coronacrisis en het gehamster van bedrijven vóór de nieuwe handelssituatie.

Het Verenigd Koninkrijk is op 1 januari uit de Europese douane-unie gestapt, met als gevolg dat er bijvoorbeeld weer douanepapieren nodig zijn om te kunnen handelen. Hierdoor verloopt de handel tussen beide blokken minder soepel.

De exportdaling van 47 procent komt neer op een verlies van 2 miljard pond (2,33 miljard euro). "Het verlies is een ramp voor onze industrie", zegt Dominic Goudie, hoofd internationale handel van FDF tegen The Guardian. "Het is een heel duidelijke indicatie van de omvang van het verlies dat onze kant op komt door de nieuwe handelsbarrières met de EU."

De brancheorganisatie zag vooral minder zuivelproducten het Kanaal oversteken. Zo viel de kaasexport 67 procent lager uit en werd bijna de helft minder vis geëxporteerd. En whisky, het grootste exportproduct van de sector, werd ruim 10 procent minder verkocht.

Doordat er minder met de EU gehandeld wordt, is het aandeel van de export naar de rest van de wereld juist gegroeid: de helft van Britse voedsel- en drankproducten ging in het eerste kwartaal naar landen buiten de EU.