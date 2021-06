De vrijwilligers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, die is opgericht voor de inmiddels omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden, voelen zich "misleid, voorgelogen en gemanipuleerd". Dat schrijven ze in een brief die de Volkskrant vrijdag publiceerde. De vrijwilligers willen dat Van Lienden en zijn twee compagnons het geld dat ze met de deal verdienden, terugstorten naar de overheid.

Van Lienden en zijn zakenpartners hebben vorig jaar een deal gesloten met de overheid voor het leveren van mondkapjes. De mediapersoonlijkheid heeft altijd gesteld geen geld aan de deal over te houden, maar kort geleden bracht de Volkskrant naar buiten dat er wel degelijk geld is verdiend aan de mondkapjes.

De vrijwilligers en medewerkers van de stichting die de deal mede mogelijk heeft gemaakt, hebben hun ongenoegen nu geuit. "In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de oprichters misbruik hebben gemaakt van de legitimiteit van de Stichting om zichzelf te verrijken. Zij gebruikten de welwillendheid die de Stichting ten deel viel om meer dan 28 miljoen euro winst bij te schrijven op hun rekening", valt in de brief te lezen.

Ze ergeren zich ook aan het feit dat de drie zakenpartners zich vooral zorgen lijken te maken over hun eigen imago. "Wat zij nog steeds niet lijken te beseffen is welk onrecht zij hun eigen vrijwilligers, medewerkers en andere direct betrokkenen hebben aangedaan, mensen met wie ze dagelijks samenwerkten."

Eerder al hebben ook diverse betrokken bedrijven hun irritaties hierover naar buiten gebracht. Zo trok Coolblue-topman Pieter Zwart 500.000 euro uit voor de deal en heeft het bedrijf de orderverwerking voor zijn rekening genomen. Ook andere bedrijven, waaronder Randstad, zijn geïrriteerd over de gang van zaken.

Ook is deze week op initiatief van DENK een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin Van Lienden wordt opgeroepen het geld terug te storten.