Nederlanders zitten weer volop aan de bitterballen en andere gefrituurde snacks, nu Oranje voor het eerst in zeven jaar meedoet aan een groot voetbaltoernooi. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs supermarkten en leveranciers. "Vooral zondag, toen Nederland tegen Oekraïne speelde, kochten klanten heel veel snacks", zegt een woordvoerder van Albert Heijn.

Volgens de keten zijn er op die dag twee keer zoveel frituurhapjes verkocht als op een normale zondag. Ook supermarktketens Plus en Jumbo merken dat de klanten steeds vaker naar de snacks grijpen, net als groothandels Makro en Sligro. Al kunnen zij niet met zekerheid zeggen dat dit door Oranje komt.

Snackproducent Ad van Geloven ziet wel een duidelijke samenhang. "Altijd rond grote voetbaltoernooien zien we dat de verkopen omhooggaan en dit jaar is daar geen uitzondering op", vertelt directeur Jan Aaltzen Linde.

Het Brabantse bedrijf verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten, maar via de horeca en supermarkten. "Die doen hun inkopen wat langer van tevoren. Daardoor hebben we de voorbije vier weken 70 procent meer borrelsnacks aan supermarkten verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder."

Vooral thuis wordt veel gesnackt

Door de beperkingen in de horeca zitten voetballiefhebbers vooral thuis aan de frikadellen, kaassoufflés, bamihapjes en bitterballen. Die komen overigens steeds vaker uit de oven of de airfryer, merkt Albert Heijn.

De verkopen aan de horeca zijn lager dan gewoonlijk tijdens een groot voetbaltoernooi. Toch ziet Ad van Geloven dat ook daar de verkopen weer langzaam aantrekken. Dit komt vooral door enkele versoepelingen in de laatste weken. Zo mogen cafés langer openblijven en mogen ze gasten ook binnen ontvangen.

Opvallend genoeg snacken we vooral als Nederland speelt. Zodra Oranje is uitgeschakeld, dalen de verkopen, vertelt Linde. "Dus ook voor de snackverkoop is het het beste dat Nederland zo lang mogelijk mee blijft doen."