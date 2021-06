Het aantal faillissementen in ons land ligt op een historisch laag niveau. Nog steeds daalt het aantal bedrijven dat failliet gaat elk kwartaal, maar in de rest van de EU gaat het aantal faillissementen net omhoog, blijkt vrijdag uit een vergelijking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In alle landen ligt het aantal faillissementen op een lager niveau dan voor de coronacrisis, maar in de meeste landen gaan er sinds begin dit jaar meer bedrijven failliet. Dat is niet het geval in ons land. Dat kan te maken hebben met de omvangrijke steunmaatregelen voor onder meer salarissen (NOW) en vaste lasten (TVL). "Niet in alle landen werd in dezelfde mate steun verleend", zegt het CBS.

Opvallend is dat in de hele EU het aantal bedrijven dat de boeken moest neerleggen verminderde sinds eind 2019, terwijl er in ons land toen net meer bedrijven failliet gingen. Toen op dat moment in de rest van de EU het aantal faillissementen begon te stijgen, maakte Nederland de omgekeerde beweging. Het CBS heeft daar niet meteen een verklaring voor.

Tijdelijke stop op faillissementen in België

Het statistiekbureau laat weten dat er in de meeste andere EU-landen wel steunmaatregelen waren. Zo werd er in buurlanden België, Frankrijk en Duitsland specifiek ingezet op maatregelen die faillissementen voorkwamen. In België was er bijvoorbeeld een tijdelijke stop op faillissementen tot juni 2020. In die periode kon er geen enkel bedrijf een faillissementsprocedure starten.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal faillissementen in Nederland dus wel, maar er gingen toen wel 30 procent meer horecazaken op de fles dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal moesten er 25 procent meer horecazaken de deuren sluiten.

In het derde kwartaal daalde het aantal failliete horecazaken in Nederland met 47 procent, terwijl er in Spanje en Italië juist meer kroegen en restaurants failliet gingen. Mogelijk komt dat doordat landen hun lockdowns op verschillende momenten begonnen en stopzetten.