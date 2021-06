Op de website en de app van Albert Heijn is een hoop sterke drank tijdelijk uitverkocht. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat dat komt doordat die drank van zustermerk Gall & Gall komt. De nieuwe alcoholwet, die op 1 juli ingaat, legt namelijk op dat sterke uit slijterijen online niet meer mag verkocht worden bij supermarkten.

Dat betekent dus dat er vanaf 1 juli geen sterke drank meer uit het assortiment van Gall & Gall besteld kan worden op de AH-site. De wet gaat weliswaar pas in over twee weken, maar in de aanloop daarnaartoe wordt de voorraad bij Albert Heijn online niet meer aangevuld.

De woordvoerder benadrukt dat alles nog wel verkrijgbaar is via de site van Gall & Gall.

Door de nieuwe wet wordt het voor supermarkten en slijterijen ook verboden om meer dan 25 procent korting te geven op een kratje bier of wijn. Daarmee wordt het onmogelijk gemaakt om twee kratjes te verkopen voor de prijs van één.

