Het garantiefonds waarmee het kabinet de gemaakte kosten voor geannuleerde evenementen terugbetaalt, heeft de goedkeuring van de Europese Commissie. Met de regeling wordt 80 procent van de kosten sowieso vergoed, de rest krijgt de organisatie onder de vorm van een lening.

Sinds het begin van de coronacrisis moesten zowat alle geplande evenementen geschrapt worden door de maatregelen om de pandemie in te dijken. In eerste instantie werden die annuleringskosten door verzekeraars gedekt, maar door de coronapandemie hebben veel verzekeraars die optie de afgelopen tijd uit hun polissen gehaald.

Daarom besliste het kabinet om alle evenementen die dit jaar gepland zijn tussen 1 juli en 31 december terug te betalen als blijkt dat ze uiteindelijk niet kunnen doorgaan. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en

zakelijke evenementen. Om in aanmerking te komen moeten organisatoren een evenementenvergunning van de gemeente hebben of een verklaring dat er zo'n vergunning zou zijn afgegeven als er geen verbod was.

Wie in aanmerking komt krijgt 80 procent van de gemaakte kosten automatisch terug, voor de andere 20 procent kan de organisatie een lening afsluiten.

Als alles goed gaat, kunnen alle evenementen vanaf stap vier van het openingsplan weer doorgaan. De eerste maand na de start van stap vier mogen festivals maar maximaal 24 uur duren en is er een limiet van 25.000 bezoekers per dag. Meerdaagse evenementen mogen alleen doorgaan als er geen overnachting is. Na die maand vervallen alle beperkingen en mogen alle soorten evenementen weer doorgaan onder alle omstandigheden.