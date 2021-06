De Nederlandse automaker VDL Nedcar heeft een belangrijke order gekregen die de toekomst van het bedrijf op korte termijn verzekert. Tot zeker 2028 bouwt het bedrijf elektrische auto's voor het Amerikaanse bedrijf Canoo. Welke invloed dat heeft op de werkgelegenheid bij VDL Nedcar, kon het bedrijf nog niet zeggen.

In eerste instantie bouwt het Nederlandse bedrijf duizend auto's in het vierde kwartaal van 2022 en in 2023 komen daar nog eens vijftienduizend voertuigen bij. De huidige productie van Mini's en BMW X1-modellen in Born blijft, ondanks de nieuwe opdrachtgever, voorlopig doorgaan. Wel is eerder al duidelijk geworden dat de productie van de Mini's en BMW's in 2023 stopt.

VDL Nedcar voert tegelijk ook gesprekken met andere automakers over een mogelijke samenwerking, maar daar gaat het bedrijf niet dieper op in.

De samenwerking met Canoo is goed nieuws voor de autofabrikant, want vorig jaar moest het bedrijf nog 750 personeelsleden ontslaan omdat BMW zijn productie had verlaagd. Of er door deze opdracht opnieuw banen bijkomen kan een woordvoerder nog niet zeggen. "Eerst moeten we even kijken hoe de samenwerking loopt", klinkt het.

VDL Nedcar is een onderdeel van de internationale industriereus VDL Groep, die in 2020 een omzet van zo'n 4,7 miljard euro boekte. VDL Nedcar assembleert in Born wagens voor andere opdrachtgevers.