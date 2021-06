Sinds de Brexit officieel is, zijn er veel minder Europeanen op zoek naar werk in het Verenigd Koninkrijk, schrijft The Guardian op basis van een studie van de vacturesite Indeed. Uit gegevens van de site blijkt dat het aantal werkzoekenden uit de EU 36 procent lager ligt dan in 2019.

De grootste daling is te zien in laagbetaalde banen in de zorg, de horeca of in magazijnen. Daar werd door 41 procent minder Europeanen op vacatures gereageerd.

Volgens Indeed hebben die dalingen meer te maken met de Brexit dan met de coronacrisis, want in andere landen daalde het aantal werkzoekenden uit EU-landen veel minder hard. Mensen uit niet-EU-landen en Ierland klikten 1 procent minder vaak op vacatures in het VK.

Daarnaast kondigde het economisch onderzoeksbureau Escoe in januari al aan dat 1,3 miljoen Europese werknemers het land verlaten hebben sinds eind 2019. Hoewel de coronacrisis daar waarschijnlijk ook een grote rol in heeft gespeeld ziet Indeed toch ook een effect van de Brexit.

Britse bedrijfsleiders waarschuwden al een aantal keer dat een gebrek aan buitenlandse werknemers het economisch herstel van het VK na de coronacrisis kan bemoeilijken door een tekort aan personeel. Dat zou dan weer de lonen en de prijzen van goederen omhoog kunnen duwen.