Acht jaar na het besluit om te stoppen met de Fyra wordt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geconfronteerd met een nieuwe rekening. Omdat er ter vervanging van de Fyra locomotieven werden gebruikt die niet voor het spoor geschikt waren, ontstond er schade die het ministerie deels moet vergoeden.

De rekening komt waarschijnlijk uit op ongeveer 50 miljoen euro, meldt RTL Z donderdag op basis van een Kamerbrief en een uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Het probleem begon al in 2004. De NS bestelde toen bij een Italiaanse treinbouwer hogesnelheidstreinen die vanaf 2007 op de hogesnelheidslijn hadden moeten gaan rijden.

Maar de fabrikant kon de treinen niet op tijd leveren, waardoor de NS vanaf 2009 gehuurde locomotieven op het traject moest inzetten.

Kleine haarscheurtjes in spoor

Die zogeheten Traxx-locomotieven waren niet geschikt voor het spoor. Het traject was gebouwd voor treinen die de 220 kilometer per uur konden halen, terwijl de Traxx niet harder ging dan 160 kilometer per uur. Infraspeed, de beheerder van het traject, waarschuwde daar al in 2008 voor. Toch liet het ministerie de NS met de Traxx-locomotieven het spoor op.

Uit onderzoek van TNO en de TU Delft blijkt dat de locomotieven op de rails slipten, doordat ze veel langzamer door de bochten gingen dan waar het spoor voor is gebouwd. De trein zocht constant naar grip, waardoor er kleine haarscheurtjes in de rails ontstonden.

Ministerie is voor 90 procent verantwoordelijk

Omdat Infraspeed en het ministerie er ondanks meerdere onderzoeken niet uit kwamen wie voor de schade verantwoordelijk was, schakelden ze het NAI in. Dat oordeelt nu dat het ministerie voor 90 procent van de schade verantwoordelijk is.

Het bedrijf krijgt dus niet alle schade vergoed, maar het ministerie krijgt alsnog een flinke rekening. Voor het schadeherstel in de periode tot en met 2019 moet het ministerie in elk geval 26 miljoen euro overmaken.

Daar komt de schade vanaf 2020 tot de uitfasering van de Traxx bij. Waarschijnlijk gaat het om ongeveer 24 miljoen euro. Overigens is het nog niet duidelijk wanneer de Traxx van het spoor gaat. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) is met de NS in gesprek over de inzet van de nieuwe intercity's die het bedrijf krijgt, schrijft RTL Z. Als deze ingezet kunnen worden, kan de Traxx-locomotief worden uitgerangeerd.