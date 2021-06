ING bekijkt momenteel de opties voor zijn particuliere bankactiviteiten in Frankrijk. "De mogelijke opties zijn: doorgaan zoals we bezig zijn, verkopen, stoppen of nog iets helemaal anders", laat een woordvoerder van de Nederlandse bank aan NU.nl weten. De zakenbankactiviteiten gaan gewoon door in Frankrijk.

ING is sinds 2000 als online bank actief in Frankrijk. In het land werken zevenhonderd mensen voor de bank. Twee derde werkt bij de particuliere tak en de rest bij de zakelijke tak. Het bedrijf heeft er een miljoen klanten.

ING bekijkt zijn Franse activiteiten nu opnieuw, "omdat de markt er zo naar is dat we denken dat dit nodig is". Wat de uitkomst zal zijn en wanneer die er zal zijn, is nog niet duidelijk.

Eerder besliste de bank al om zich terug te trekken uit Oostenrijk en Tsjechië. ING is niet de enige Nederlandse bank die na een internationaal avontuur opnieuw lijkt in te krimpen. ABN AMRO maakte vorig jaar bekend de komende jaren achthonderd banen te schrappen en zich weer meer op Nederland en Europa te richten. Rabobank kondigde donderdag ook aan dat het zijn onlinebankactiviteiten in België stopzet.