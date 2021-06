Het demissionaire kabinet is van plan om op zaterdag 26 juni een einde te maken aan het advies om thuis te werken, meldden bronnen in Den Haag woensdag. Vrijdag zou er een knoop over worden doorgehakt. Maar nog niet iedereen heeft op 26 juni een eerste vaccin gehad, en nog veel meer mensen zijn dan nog niet volledig beschermd. Wat als je om die reden nog helemaal niet naar kantoor wil?

Vooropgesteld: ook als het advies om thuis te werken verdwijnt, moeten werkgevers nog steeds voor een coronaproof kantoor zorgen, zegt Marike Schooneveldt, beleidsadviseur veilig en gezond werken bij FNV. Werknemers moeten dus nog steeds 1,5 meter afstand kunnen houden op kantoor. Als dat niet kan, moet een deel van het bedrijf vanuit huis blijven werken.

Geen recht op thuiswerken

Het duurt dus nog wel even tot de kantoortuinen weer vol zitten met mensen. Mocht je desondanks nog niet naar kantoor willen, dan is het maar de vraag of je werkgever daarin mee hoeft te gaan.

Werknemers hebben op dit moment geen recht om thuis te werken, legt Schooneveldt uit. "Je mag een verzoek indienen, maar je werkgever hoeft daar volgens de Wet flexibel werken niet mee akkoord te gaan."

Aan de andere kant heeft de werkgever volgens die wet wél de verplichting om het verzoek serieus te nemen. Je werk kan dat verzoek dus niet zomaar afwijzen, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN.

"Een werkgever moet met goede argumenten duidelijk kunnen maken waarom het noodzakelijk is dat mensen toch naar kantoor komen als ze dat niet willen. Als mensen bang zijn om besmet te raken en ze al een jaar lang bijna al hun werk vanuit huis doen, kun je je afvragen wat de dringende reden is om ze toch naar kantoor te laten komen", aldus Van der Velde.

Baan staat niet op het spel

Als werknemer hoef je in ieder geval niet bang te zijn om je baan te verliezen als je na een jaar thuiswerken nog niet naar kantoor wil uit angst om besmet te worden, zegt Van der Velde. "Werkgevers mogen de loonbetaling pas stopzetten als ze kunnen aantonen dat iemand weigert om te werken. Maar daar is in dit geval geen sprake van."

Toch is het waarschijnlijk nergens voor nodig om bij je werkgever aan te kloppen met juridische argumenten. Schooneveldt adviseert om bij jezelf na te gaan waarom het niet veilig voor je voelt om naar je werk te gaan. "Wie weet is het op kantoor helemaal veilig, maar stap je nog liever niet in een drukke trein. Ga dan in gesprek met je werkgever, wie weet vindt hij of zij het wel prima als je voorlopig alleen buiten de spits naar kantoor gaat."

Van der Velde denkt dat werkgevers vaak bereid zijn om mee te denken met hun werknemers. "Men ziet de gezamenlijke belangen wel", zegt hij. "Dat hebben we vorig jaar in maart gezien en zien we nu weer. Incidenten blijven er altijd, maar tot dusver zien we dat bedrijven en werknemers vrij rimpelloos aan de nieuwe situatie wennen."