Roompot is van plan zijn branchegenoot Landal GreenParks over te nemen om zo een organisatie op te zetten die door heel Europa actief is. Hoeveel de uitbater van vakantieparken betaalt voor de overname, is niet bekend.

Landal GreenParks is op dit moment eigendom van een Amerikaanse investeerder en heeft ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland.

Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Roompot is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR.

De directies van Roompot en Landal GreenParks zeggen enthousiast te zijn om aan de uitbouw van deze pan-Europese organisatie te werken die samen dus zo'n driehonderd parken en 32.000 accommodaties in elf landen zou tellen.

Ondanks het enthousiasme is de overname nog niet helemaal zeker. Hij moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Europese mededingingsautoriteit.