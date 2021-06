Safaripark Beekse Bergen, met daarin een vakantiepark en een resort, is een dag na de grote brand van woensdag gewoon open. Wel moeten voor wat voorzieningen die in vlammen zijn opgegaan tijdelijke oplossingen bedacht worden, zoals voor de supermarkt en het zwembad. Met alle dieren gaat het goed, zo laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

Volgens de woordvoerder hebben de dieren in het park geen last gehad van de brand die woensdagochtend in het centrumgebouw van het vakantiepark woedde. "De wind stond in een gunstige richting. Alleen de apen waren uit voorzorg naar hun verblijven gebracht, omdat die gevoelig zijn voor brandlucht en dan in paniek kunnen raken."

Op het vakantiepark zijn een kleine tweehonderd accommodaties en een camping, waar in totaal zo'n vijftienhonderd gasten kunnen verblijven. "Zoveel waren er woensdag niet", aldus de woordvoerder van Beekse Bergen. De gasten die er zaten, zitten of nog komen, kunnen voor een deel gebruikmaken van de faciliteiten van het Safari Resort.

Dat deel van het park aan de savannes heeft accommodaties waarbij voor een deel de giraffen bij wijze van spreken in de achtertuin staan. "Op het resort is een winkel voor de kleinere boodschappen en er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing op het vakantiepark."

Als de RIVM-richtlijnen het toelaten en het dus niet te druk is, kunnen de mensen die op het vakantiepark verblijven gebruikmaken van het zwembad daar. Speelland, het waterpretpark, is eveneens geopend. Er is horeca beschikbaar in de rest van het park. Bij de brand van woensdag gingen ook een restaurant en bar in vlammen op.