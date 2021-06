De Nederlandse overheid verdiende vorig jaar ruim 441 miljoen euro met het veilen van uitstootrechten. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit donderdag. Deze rechten geven bedrijven toestemming om CO2 uit te stoten, maar daar moeten ze dus wel voor betalen.

Vorig jaar heeft de Nederlandse Staat er bijna achttien miljoen van verkocht, tegen een gemiddelde prijs van 24,31 euro. Dat waren ongeveer evenveel rechten als het jaar ervoor. Ook de prijs was bijna hetzelfde als in 2019, toen de gemiddelde prijs 24,61 euro was.

Het systeem van emissierechten is ingevoerd om bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot terug te dringen. Met één recht mogen ze 1 ton CO2 uitstoten.

De afgelopen twee jaar zijn minder rechten geveild om ervoor te zorgen dat de prijs ervan zou oplopen. Dat is, na een tijdelijke daling rond de uitbraak van de coronapandemie, ook gebeurd.

Dit jaar is de prijs verder gestegen naar 50 euro. Als de prijs zo hoog blijft, levert dat fors meer op voor de schatkist.