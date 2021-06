Nadat begin mei het oude record voor een liter benzine eraan is gegaan, is het donderdag de beurt aan de dieselprijs. Een liter diesel kost nu 1,559 euro en dat is het hoogste niveau ooit. Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de landelijke adviesprijzen dagelijks doorkrijgt van de oliemaatschappijen.

Het oude record voor diesel dateerde van 16 oktober 2012 toen een liter diesel 1,558 euro kostte. De prijs van een liter benzine breekt nu vrijwel dagelijks records, ook donderdag weer. Voor een liter is de landelijke adviesprijs nu 1,913 euro. Ook bij benzine stamde het oude record uit 2012.

"De prijzen van de verschillende brandstofsoorten volgen elkaar vrij nauwkeurig", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers tegen NU.nl. "Dus het is de verwachting dat ook de prijs van een liter lpg eerdaags een nieuw hoogtepunt bereikt."

Sinds begin dit jaar lopen de brandstofprijzen gestaag op, in het kielzog van de aantrekkende economie en oplopende olieprijs. Van Selms durft niet te zeggen of een liter benzine op korte termijn al naar de 2 euro gaat. "Er zijn geen indicaties dat het de spuigaten uitloopt, maar goedkoop is anders. Die 2 euro is ook maar een getal, maar wel een psychologisch belangrijke grens."

Veel pomphouders geven kortingen op de brandstofprijzen waardoor zeker niet in alle gevallen de nieuwe prijzen ook daadwerkelijk betaald hoeven te worden. Brandstoffen zijn in Nederland duur vergeleken met de buurlanden. Dat komt door de hoge belastingen, de accijns en btw.