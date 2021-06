De economie van Nederlands belangrijkste handelspartner Duitsland zal dit jaar maar 3,3 procent groeien in plaats van de eerder aangenomen 3,7 procent. Dat voorspelt het Duitse economische onderzoeksinstituut ifo woensdag. De schaarste aan chips en andere belangrijke materialen drukken de groeiverwachtingen.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland, de meestgebruikte maatstaf voor de economische activiteit, zakte het afgelopen jaar 4,9 procent in. Dat was de sterkste krimp sinds de financiële crisis in 2009. In het eerste kwartaal van dit jaar ging daar nog eens 1,8 procent af.

De Duitse minister van Economie Peter Altmaier kondigde twee weken geleden echter aan dat volgens hem de Duitse economie dit jaar "zeker 3,5 procent en waarschijnlijk 4 procent" zal groeien, maar daar denken de economen van ifo anders over. Zij houden het op 3,3 procent.

"De heropening van de economie zal inderdaad wel voor een herstel zorgen, maar dat zal minder fors zijn dan we aanvankelijk dachten", zegt ifo in zijn rapport. "De belangrijkste factor die de groei dempt, zijn momenteel de knelpunten in de levering van halffabricaten." Dat zijn onbewerkte grondstoffen voor onder meer de productie van computerchips.

Voor 2022 ziet ifo het rooskleuriger in. Volgend jaar zal het bbp van onze oosterburen volgens het instituut stijgen met 4,3 procent. Eerder gingen economen uit van 3,2 procent groei in 2022.