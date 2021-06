Winkeliers, restauranthouders, kroegbazen en andere ondernemers die verplicht moesten sluiten vanwege het coronavirus krijgen geld terug dat ze hebben betaald voor auteursrechten voor onder meer het afspelen van muziek. Gezien de bedrijven de deuren tijdens de lockdown (deels) gesloten moesten houden, konden ze geen muziek draaien.

Winkeliers of horeca-ondernemers die muziek willen draaien in hun zaak of de tv hebben aanstaan, moeten daarvoor jaarlijks geld afdragen aan auteursrechtenorganisaties. Maar voor de periode van verplichte sluitingen in 2021 worden ze nu volledig gecompenseerd voor die kosten.

De afspraken zijn gemaakt door werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland enerzijds en rechtenorganisaties Buma, Sena en Videma. De compensatie geldt ook voor bedrijven waarvan één onderdeel verplicht moest sluiten en waarvoor auteursrechten betaald moesten worden.

Vorig jaar sloten de auteursrechtenorganisaties en ondernemersverenigingen ook al een akkoord over het terugstorten van licentiebetalingen in 2020.