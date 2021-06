Meer en meer Nederlanders hebben een baan van twaalf uur of minder. Al drie kwartalen op rij neemt dit aantal toe en inmiddels zijn er 83.000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal mensen met een voltijdbaan daalt juist al vier kwartalen op rij.

Kort na de uitbraak van de coronapandemie in het tweede kwartaal van vorig jaar daalde het aantal parttimers met een baan van minder dan twaalf uur nog. Maar meteen daarna kwamen er steeds meer bij. En daar zijn ze lang niet altijd blij mee. Velen van hen willen juist meer uren werken, meldt het statistiekbureau.

Ook veel deeltijdwerkers die meer uren maken, zouden best nog wel wat extra willen werken. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn er volgens het CBS 71.000 werkenden bij gekomen die hun huidige aantal uren niet genoeg vinden. Het merendeel van hen (50.000) werkt minder dan twaalf uur.

Het aantal voltijders nam juist af sinds de start van de coronacrisis. Of dit ook de oorzaak is van de daling, wordt niet vermeld. Wel is duidelijk dat in de kwartalen voorafgaand aan de crisis het aantal voltijders juist continu steeg.