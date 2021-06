Debswana Diamond, een onderdeel van het diamantbedrijf De Beers, heeft begin deze maand een diamant van 1.098 karaat blootgelegd in het Afrikaanse land Botswana. Volgens de eerste analyses is het de derde grootste diamant die ooit ontdekt werd, schrijft Bloomberg woensdag.

Het is in ieder geval de grootste diamant die het bedrijf vond sinds het vijftig jaar geleden begon met zijn onderzoek. Volgens Lynette Armstrong, de topvrouw van Debswana, wijzen de eerste studies uit dat het ook de derde grootste diamant ooit is. Op de eerste plaats staat nu de Cullinan-diamant, die in 1905 in Zuid-Afrika werd gevonden, en de tweede plaats is voor Lesedi La Rona. Die werd in 2015 eveneens in Botswana opgegraven.

De diamant wordt nu onderzocht door de diamanthandelsvereniging van Botswana. Dat kan enkele weken duren. Wanneer de diamant zal worden verkocht, kan Armstrong nog niet zeggen. "Maar we zullen er in overleg met De Beers en de autoriteiten van Botswana voor zorgen dat we er de maximale opbrengst uit halen voor de Botswanen."

Debswana is een samenwerking tussen Botswana en De Beers om onderzoek te doen naar diamanten in het Afrikaanse land. Botswana is goed voor een derde van de diamanten van De Beers.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de gevonden diamant bijna 2.000 karaat was. Dat moest 1.100 karaat zijn. Het artikel is aangepast.